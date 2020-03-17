新冠病毒疫情全球吃緊，必須以人員隔離方式防止擴散，也考驗各國政府在公共衛生的作為。德國經濟辦事處最新調查顯示，87％在台灣經商的德國業者，對於政府部門在疫情方面的行政作為，感到滿意，其中甚至有55％受訪業者說「非常滿意」。

在台德商多數負責大中華區業務，必須經常在台、港、中之間移動，今天與會交流的德商代表多表示，受疫情影響，已自農曆年後都不出差了，而且參考其他國家的防疫狀況，台灣真的相對安全，德商在延攬國際人才過程反而因此受惠。

因應新冠疫情對在台德商的影響，德國經濟辦事處3月間進行「新冠病毒對於在台德商影響」的緊急調查，受訪廠商多達250家在台德商，並邀請德國公司倍福自動化、TUV南德意志集團等，分享在台灣的防疫經驗，以及對業務產生的影響。

德國經濟辦事處強調，疫情發生至今，沒有在台德商計畫或作出資遣員工，儘管有超過六成的業者商業活動受到疫情影響。

(工商 )