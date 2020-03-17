韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）人數達8320例，較16日增加84例；連同今早新增案例，死亡案例增至82例。

韓國境內新增確診數已連續3天維持在百例以下，值得注意的是，新增案例中有44例集中在首爾、京畿道、仁川等首都圈地區，比先前疫情較嚴重的大邱及慶尚北道共37例還多。另有3例分別為慶尚南道1例、檢疫2例。

首都圈連續出現小規模群聚感染，包括電話客服中心、教會等，至今累計確診首爾265例、仁川31例、京畿道262例；大邱則累計6098例、慶尚北道1169例。

截至今天凌晨零時，中央統計死亡案例達81例，此外，韓聯社報導，慶尚北道再增一例91歲女性死亡，共計82例，致死率0.99%。

韓國至今已有28萬6716人接受篩檢，其中26萬1105人為陰性，仍有1萬7291人正在等待結果；已解除隔離人數來到1401例，較16日增加264例。

(中央社)