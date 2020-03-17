大陸國內新一輪成品油調價窗口將於17日24時開啟。隨近期國際油價重跌，專業機構預測，大陸國內成品油的零售限價或將下調每噸900元人民幣，成為自2013年推出新定價機制以來的最大跌幅。此外，金聯創分析師王延婷認為，由於當前國際原油價格已處低位，每桶40美元的地板價將開啟，3月31日成品油零售調價窗口關閉的機率相當大。

近期由於OPEC（石油輸出國家組織）與俄羅斯的減產協定談判不成導致「黑天鵝」事件，隨後沙烏地阿拉伯與俄羅斯等國出現不同程度增產，使原油價格大幅回落，加上全球新冠肺炎疫情抑制原油需求，16日晚間布倫特原油一度跌破每桶30美元。

據中新網引述卓創資訊表示，距離調價窗口僅剩1個工作日，以目前的原油價格水準而言，測算原油均值水準依舊在地板價每桶40美元以上，符合大陸國內成品油定價機制調價的條件。因此17日24時成品油零售限價或將如期下調，且為2013年新版定價機制推出以來的最大跌幅。

所謂「地板價」，是2016年大陸國家發改委針對極端情形下成品油定價設置的紅線。當國際市場油價低於40美元時，汽、柴油最高零售價格不降低。未調金額全部納入風險準備金，主要用於促進節能減排、提升油品質量及保障石油供應安全等。

(旺報 )