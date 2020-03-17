楊姓女子不滿吳姓女子笑她「肥醜」，在臉書PO出吳女及網紅「蛇精男」合成照片反擊，楊女曾姓友人見狀，留言回應，2人一搭一唱PO文「下三濫女人要用下三濫的辦法處罰」、「從那開始從那結束」，吳女認為遭到恐嚇提告，結果楊、曾2人都惹上恐嚇案官司。台北地檢署依恐嚇危害安全罪嫌起訴楊、曾2人。

起訴指出，楊女因與吳女素有嫌隙，去年5月間楊女在個人臉書上張貼吳女與網路紅人蛇精男的合成照片，並加註「...整天批評我肥醜，結果呢她像蛇精男一樣」，楊的友人曾男為了幫楊出氣，隨即在下方留言回應，罵吳女「賤女人，妳已經碰觸到我的底線了」、「妳可以接下去玩」。

結果楊、曾2人罵得興起，繼續留言「下三濫的女人要用下三濫的辦法處罰」、「...我有她家住址...」、「好，地址給我」、「從那開始從那結束」，事後吳女上網發現2人留言內容，認為遭到恐嚇，報警處理。

(中時 )