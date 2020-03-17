台股自上周四開始集中市場日成交量都超過2000億元，13日更爆量到3028億，法人估今天台股成交量仍會超過2000億元，估約在2600億左右，亦即台股連4個交易日的日成交量逾2000億元。由於台股走勢急跌，大多數投資人不等融資追繳令通知，就已經自行停損出場，散戶出場，但亦有低接買盤進駐，這也是近期台股爆量的原因。

法人指出，台股短線仍偏保守看待，雖然10年線附近有撐，但因疫情發展難測，且疫苗也尚未研發成功，不能斷定10年線就會是這波的底部，目前10年線的位置在9150點。

投信法人認為，新冠疫情於歐美快速擴散，FED累計降息6碼，英國也降息2碼，韓國亦跟進降息2碼，全球資本市場壟罩恐慌陰影，股市大跌後短期驚魂未定，台股難置身事外，建議短線應保守審慎，冷靜觀察。估測台灣央行本周四也將跟進降息，至少1碼起跳。

雖然各國政府紛紛祭出政策與擴大資金振興方案，但由於全球疫情持續擴大，義大利、美國、菲律賓等地紛紛開始執行封城；儘管市場資金流動性高，台股連續4個交易日放量，都有低接買盤進駐，但建議短線態度應偏保守，在恐慌中尋找投資機會，布局股價趨勢仍向上或是具高現金殖利率的績優個股。

(時報資訊)