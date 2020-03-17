儘管新冠肺炎疫情全球蔓延，設備廠—群翊(6664)蘇州廠於2月17日順利開工，由於5G及AI趨勢持續發展中，公司亦加速研發應用於5G相關、軟板及載板等設備，群翊董事長陳安順表示，疫情對公司業務無太大影響，目前訂單相當滿，訂單能見度到第2季，今年營運仍可審慎樂觀看待，不至於低於去年。

群翊主攻PCB乾製程設備，包括：塗佈、壓膜、熱風、熱板及曝光等專業製程設備，設備應用產業涵蓋PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板等，看好半導體相關產業可望因5G時代來臨高度成長，群翊針對晶圓製造及半導體封裝開發新設備，以及應用於5G與AI相關的軟板及載板設備，相關設備可望自今年進入收割期。

陳安順表示，全球新冠肺炎防疫相關限制，導致裝機和測試較麻煩，出貨不順暢，但5G及AI等需求並未減緩，反而因各項新應用加速進行中，公司蘇州廠於2月17日順利開工，且為因應疫情，公司一個多月前就追加3個月材料庫存，疫情雖然讓出貨減緩，但目前訂單相當滿，訂單能見度已到第2季，目前疫情對公司營運並無太大影響。

在半導體設備方面，群翊順利拿下美國半導體大廠訂單，並已於驗機後開始交機，而公司開發的晶圓製造相關設備亦可望於今年開始出貨，半導體、軟板及IC載板相關設備成為推升群翊未來營運成長新動能。

群翊2019年前3季稅後盈餘為2.5億元，年成長16.82%，每股盈餘為4.56元，累計2019年合併營收為16.68億元，年成長1.48%，創下歷年新高，法人預估，群翊2019年獲利可望超越2018年，再創歷年新高。

群翊前2月合併營收為2.46億元，年成長2.49%，陳安順表示，今年營運仍可審慎樂觀看待，不至於低於去年。

(時報資訊)