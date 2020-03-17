力挺政府口罩實名制2.0，國內銀行紛紛推出預購口罩銀行付款優惠專案。上海商銀(5876)今表示，該行推出「上海銀行簡單卡＋小小兵卡，讓您防疫一把罩」首波口罩實名制2.0預購回饋活動。凡109年3月18日前於衛生福利部中央健康保險署電腦版「eMask口罩預購系統」完成登記並取得購買資格，刷上海商銀簡單卡、簡單忍者卡及小小兵卡支付即可享有100%全額回饋（每歸戶回饋上限22元），等於是口罩及運費統統由上海商銀提供，助卡友一起防疫。

目前包括上海銀，已經有富邦銀、中信銀、第一銀、兆豐銀及元大銀推出預購口罩銀行付款優惠，但比較後，上海銀100%全額回饋，好康秒殺其他同業。

上海商銀同時針對大型網路購物平台推出「迎新網購節」活動，只要單筆分期滿額登錄就送刷卡金，讓卡友宅在家也能輕鬆購物；而持小小兵信用卡還享有KKBOX Prime買60天送60天、Catchplay及Litv線上影音買1個月送1個月、foodpanda新會員享折價NT$230、Uber Eats新用戶滿額送uber點等多項優惠，防疫時期可以在家追劇外送訂餐也可以輕鬆享優惠。同時針對受疫情影響還款有困難之信用卡及貸款客戶，也提供3至6個月緩繳機制，與大家在非常時期一同防疫。

各銀行對於預購防疫口罩都採支持的態度，有些銀行出運費、有些銀行享現金回饋，但上海銀行提供首波預購刷簡單卡及小小兵卡之卡友享有22元全額回饋，為刷卡支付中回饋最高。

(時報資訊)