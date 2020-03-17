國防部今（17）日表示，「0102將士殉職」全國軍民同感傷痛，政府為表彰將士保家衛國、犧牲奉獻的情操，策辦崇榮治喪儀程，不論是在台北賓館的追思會場、1月3日晚間101大樓外牆的悼念文字、移靈與啟靈時民眾夾道致敬緬懷，以及1月14日的聯合公奠，特別感謝很多民眾自動的參與，就以台北賓館追思會場為例，開放4日，有1萬2千餘位軍民同胞前往，超過6千則留言，展現出軍民同心深厚情誼與凝聚國人愛國心。為使將士英勇足跡永留國人心中，規劃設置紀念專區，以供國人及官兵袍澤永懷追思。

國防部指出，基於「整體景觀與便民」考量，於北安路與崇實路口東側圍牆外設置專區，與不鏽鋼材質公共藝術品「榮耀」相互呼應，融合三軍官兵、國旗飄揚在臺灣上空及殉職將士獻身報國等元素，除便於民眾親近互動及緬懷致意外，並可延伸「榮耀」深遠意涵。

國防部在設計時，希望能營造出親近、有溫度，又不失莊嚴的整體感受，因此特別融合「山、石、鏡」三種元素。紀念專區採用長方型設計，高3.3公尺、寬10公尺，上方為玉山主峰剪影，山脈象徵我們的家園，代表將士用生命守護國家，而國軍戮力戰備訓練，更是守護國家安全，確保社會安定最堅實的「靠山」，與下方金色行楷字體「國之干城 典範永存」相呼應。牆面整體以灰白色花崗岩為基底，堅硬的特性，不僅象徵將士用生命鍛鑄鋼鐵般的堅固安全防線，更代表全國軍民攜手共同守護家園的堅強意志與愛國心。文字區分兩個部分，中央部分為「0102專案事件經過」、「軍民致敬緬懷紀實」，採魏碑體字型，篆刻於牆面，俾利追思民眾瞭解事件經過與政府整體治喪歷程；兩側設置將士傳略與照片，採安全玻璃篆刻與噴砂方式處理，以增加整體層次感、柔和性，而採用「鏡」的元素，除使觀者追憶將士外，還可映射出自己身影，進而有自我惕勵與效法的意義。紀念專區配置照明設備，以增加夜間美觀與實用性，下方鋪設深灰色平臺，供參觀民眾置放鮮花追思，在右側亦設置英文說明牌，方便外籍人士了解事件經過。

國防部強調，相關圖像與傳略，都是經過與家屬充分討論，並拜訪周邊里長、學校說明，均獲得大家的支持與肯定。全案將配合3月29日0940時辦理專區啟用典禮，屆時將邀請殉職將士家屬、同乘袍澤、官兵代表及周邊校長、里長參加，典禮結束後，由本部準備鮮花，開放現場觀禮民眾，向殉職將士致敬。

(中時 )