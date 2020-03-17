Mall裡面商店也另配酒精消毒水。（照片來源：PTT）

新冠肺炎全球肆虐，但非洲國家烏干達迄今0確診，讓人感到驚奇。一名旅遊過70-80個國家的網友，恰巧人在烏干達，他以親身經歷盛讚烏干達防疫真的是「超英趕美」；疫情爆發前這名旅遊達人長居法國跟杜拜，他形容這兩國的防疫標準大概就是「幼稚園水平」。

有鄉民在PTT問「烏干達是不是非洲防疫標竿」？表示烏干達到現在新冠肺炎0確診，有卦嗎？鄉民deepfree (小艾提)回文：「這兩三天在烏干達的經驗，我覺得就防疫來說，這個國家真的是超英趕美」。

Deepfree表示自己旅遊過70-80個國家，長年旅居歐美；這次疫情爆發前，大部分的時間待在法國跟杜拜，而這兩國的防疫標準大概就是幼稚園水平。

Deepfree分享他日前從杜拜飛到烏干達的經驗，他搭乘阿聯頭等艙入境，在防疫檢測上沒有得到特殊關照，一進來就是2個n95小妹站在那邊用機器測體溫，走到樓下後，全部人手先消毒，消毒完後，一堆n95黑人過來看你自己填的新冠肺炎跟伊波拉的問卷。

接著就是不停的手部消毒，從看護照、移民官按指紋、拿行李、坐車到旅館下車、到櫃台…通通都要消毒。餐廳裡更是用酒精瘋狂消毒，只要有其他人碰過就消毒。不只機場如此，shopping mall更是設了安檢門，門外先消毒，跨進門也消毒，就算中間只差10秒鐘。

烏干達超強防疫讓鄉民讚嘆，不過大部分人還是歪樓回「瓦干達forever」、「有跟黑豹要簽名嗎」、「沒跟黑豹合影?」。

(中時電子報)