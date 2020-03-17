東京奧運於今年7月如期舉行的難度非常大，因為國際奧會(IOC)排除了閉門比賽的可能性。國際奧會認為閉門比賽(無觀眾比賽)「有違奧運精神」，所謂的奧運就是聚集世界各地民族的體育盛會，而不是單純關在體育館裡的競技。

英媒《衛報》報導，即使像賽馬與撞球這類的比賽也不允許閉門舉行，「這完全違反了奧運的初衷，閉門比賽不是選項，任何一場比賽都不能沒有觀眾。」近20年的夏季奧運，除了2004年雅典是以「歡迎回家」做為標語，其餘都是與凝聚世界民族有關。

2000雪梨：分享這精神

2004雅典：歡迎回家

2008北京：同一個世界 同一個夢想

2012倫敦：激勵這個世代

2016里約：一個新世界

2020東京：感動的聚會

2024巴黎：為分享而來

此外還有最現實的商業考量，國際奧會也不可能叫日本吞下閉門的損失(預算超過1兆日圓)。基於這個理由，東京奧運的出路其實已經被卡死了，如果新冠疫情無法控制，勢必只能「硬辦」或「延期」。日本國內的輿論開始傾向延期，東京奧會也願意就延期進行討論，不過決定權始終在國際奧會手裡。

(中時電子報)