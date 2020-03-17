美股再遇黑色星期一，道瓊指數周一崩跌近3000點，創下史上最慘紀錄。不過，高盛集團認為，美股目前還未觸底，標普500指數未來3個月可能會再跌10%，倘若疫情更嚴重，跌幅恐達26%。

美國股市周一再遭血洗，道瓊指數狂殺2997點或12.9%，收在20188點；標普500指數重挫324點或11.9%，收2386點；那斯達克指數暴跌970點或12.3%，收在6904點；費城半導體指數下跌245點或15.9%，收1298點。

高盛美股首席股票策略師David Kostin預測，標普500指數未來3個月可能會再下跌10%至2450點左右；如果疫情對經濟的影響加深，那麼依照上周五的收盤價來估算，標普500可能會再下跌26%至2000點。從上周預測的2450點調降約2成。

David Kostin警告，疫情已經對經濟和社會造成前所未有的干擾及破壞，加上流動性稀薄、不確定性高，恐導致標普500指數跌破先前預估2450點公允價值的基線，接近至2000點。

不過，他仍樂觀預期，標普500指數在2020年底會達到3200點，比2000點上漲逾6成，「從事件觸發的空頭市場的歷史經驗來看，金融災難將催生新一輪牛市」。

(中時電子報)