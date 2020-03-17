新冠肺炎疫情持續！隨著歐美疫情升溫，連帶使台灣境外移入個案增多，使外界憂慮辛苦防疫的成果恐毀於一旦。對此，作家苦苓列出現在出國的16大風險，並寫道「錢賠了再賺就有，命賠了可就再也沒有了」，引來網友稱讚。

苦苓在臉書提及現在出國的16大風險，包括：

1.你到達某一個國家時，該國剛好宣布「鎖國」，你會被原機遣返，所有已經繳的旅（館）費全部泡湯。

2.原來的班機不一定能送你回來，你要自己花錢另外買票，還不一定馬上買得到，你可能在機場滯留好幾天（無法入境）。

3.你到達某一個國家之後，發現他們已經宣布入境旅客一律強制隔離，你不但不能去旅行，還要自付被隔離的費用（北京是14天28,000台幣）。

4.被隔離的時間可能超過你預定回台的時間，所以你要再另外買機票，也可能要多等好幾天，在國外的食宿當然也都要自理。

5.和你同機的旅客可能確診，你會被要求檢測是否有病毒，很可能要自費（美國加州的費用是五到六萬元台幣），如果是陽性，就要在這個國家住院治療，費用當然非常之高。

6.就算你順利入境，也可能買不到口罩（依法也不能帶太多口罩出去）和酒精來做自我防護。

7.歐美人士大多不帶口罩，你搭乘公共運輸工具、或者在公共場所，都有非常大的機會被飛沫傳染。

8.如果你在國外發生疑似症狀，也很難找到醫生看病，就算找到了，費用也會高到讓你昏倒。

9.只要外貌看來像是亞洲人，就有可能被當地人歧視、辱罵甚至遭到毆打。

10.你要回國的時候，那個國家可能正好宣布「鎖國」，你根本回不來，還要長期負擔滯留國外的費用，甚至無法從家裡匯款去給你。

11.你去的國家可能疫情嚴重，被台灣禁止旅客入境，你的情況如上述一樣慘。

12.回到台灣的時候，可能發現你去的國家已經被列為三級警示，你要居家檢疫14天。

13.也有可能和你同機者出現確診，你會被要求居家隔離14天。

14.你回國後可能完全沒有症狀，卻帶著病毒到處傳給家人、同事、親友和陌生人，成為台灣社會的一隻「病毒」。

15.你會被逮到，而且強制集中隔離14天，網路上會出征你（雖然我們並不鼓勵），罵你是為了領取補助金而故意出國涉險、危害社會，你會很丟臉。

16.也有可能你不幸在國外被感染了！那你丟掉的就不只是臉而已了，可能是你的肺，甚至是你寶貴的性命。

「還是要出國嗎？」苦苓認為應該要再想一下。他說錢賠了再賺就有，命賠了可就再也沒有了。網友也紛紛大讚這段話，並認為「最後一句說的真好，錢再賺就有了，命沒沒有了，就沒有了」、「所言甚是」、「就是有人白目啊！僥倖的心態不可取」、「反正那些人只會靠腰叫政府包機把他們接回去啊。他們只知道爽玩就好」、「這篇勸世文，大概也只有心存，台灣心，台灣情的人看的懂」。

(中時電子報)