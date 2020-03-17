因為新冠肺炎疫情影響，NBA果斷的宣布全面停賽，在沒有球賽可打的這段日子，球星是如何消磨時間的呢？根據外電報導指出，電玩似乎是球星們的最愛。

灰熊菜鳥莫蘭特在球賽宣布停賽的時候就在推特上寫著：馬上就要變成一名專業電玩家了。巫師一哥畢爾轉發獨行俠主將東契奇的推文，而且還表示，目前看來電玩是我們唯一的做的事情。

先前對於電玩毫無興趣的老鷹球星崔楊則說，這次新冠肺炎病毒逼得我必須學習如何打電玩了。湖人球星卡魯索也表示，只能下載FIFA與其他電玩遊戲，接下來幾周的時間得倚賴他們，大家在線上遊戲見面囉！

除了電玩外，不少球星則迷戀起跳舞，火箭悍將韋斯布魯克把握機會在家陪伴小孩，熱火球星卓拉吉奇前往海邊踢起足球。至於麥克勒姆、莫蘭特、羅斯等球星分別在線上尋求好的電視劇來好好欣賞一下。

但這段時間依舊有不少球員努力不懈，紐基奇和利拉德等人都放上在健身放鍛鍊肌肉的照片，聯盟第一人詹姆斯更是帶著兩個兒子在湖人訓練館練習。

NBA極有可能得等到6月才會恢復比賽，如何打發這段時間成為球星們的重要課題，保持好體能狀況才能因應接下來的嚴苛考驗。

(中時 )