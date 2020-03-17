新冠肺炎肆虐全球，傳陸籍航空機削減航班。環球時報16日援引未具名消息人士報導，包括中國國際航空公司、中國南方航空公司和中國東方航空公司在內的中國航空公司正計劃減少國際航班，以應對新冠病毒疫情。

中國航空業一直是受疫情危機影響最嚴重的行業之一，因很多國家擔心疫情擴散對中國實施了旅行限制，且需求萎縮。

中國政府上個月批評了其中部分限制措施，特別是美國實施的限制措施，稱一些國家反應過度。

不過，隨著輸入性病例數開始超過本地感染病例，中國最近幾天加強了對國際旅行者的篩查。

首都北京下令從16日開始對任何從國外入境來京人員實行14天的隔離措施。

Cirium數據顯示，1月1日～3月10日，總計506,662班往返中國和中國境內的航班被取消或從原航班計劃中除去。其中，國際航班為101,906班。

中國民航局上週表示，中國航空公司2月虧損達人民幣209.6億元（合29.9億美元）。

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