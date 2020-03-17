傳美國會將祭牛肉 美道瓊期大漲近500點 11:002020/03/17 工商 數位編輯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場傳聞美國國會為振興經濟，將祭出相關「牛肉」法案，雖詳細內容還待觀察，但一般咸認或與大減稅有關，消息面刺激美道瓊期指在美股盤後電子交易強勁反彈，迄台北時間今上午8：45暫報大漲479點，漲幅逾2.36%。 除道瓊期指強勁反彈外，目前S&P 500、那斯達克100與小型股2000等期指，也分別大漲2.15%、2.84%及1.38%。 據了解，市場傳美國會將端出所謂的第三套救市振興經濟方案，激勵道瓊期指在今上午大反彈，不過，相關牛肉法案究竟為何？還待進一步觀察。 (工商 ) #道瓊期指 #牛肉 #美國會 #振興 #大漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國會通過台北法案 待川普簽署 04:092020/03/13 兩岸新聞 加碼推消費券不綁住宿 振興抵用券 全台皆可用 04:092020/03/13 財經要聞 蔡下令紓困與振興 擴大至千億 04:102020/03/13 財經焦點 藝文界憂 申請補助難列舉損失 04:102020/03/13 藝文副刊 振興預算三讀通過 政院：600億特別預算花在刀口上 15:342020/03/13 政治 防疫特別預算過關 蘇揆：力拼防疫、紓困、振興 18:432020/03/13 政治 社論／600億有用在刀口上嗎 04:102020/03/15 時論廣場 疫落千丈 全台觀旅受重創 01:002020/03/16 生活新聞 瑞典允許企業延後繳稅1年 21:242020/03/16 財經 《經濟》經部資金紓困振興貸款及利息補貼，申請起跑 08:362020/03/17 財經 財經熱門新聞 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 投資人注意！大修正時代來臨 老謝驚曝首波受災戶 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股暴跌還沒完！高盛驚曝底部在... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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