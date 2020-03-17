市場傳聞美國國會為振興經濟，將祭出相關「牛肉」法案，雖詳細內容還待觀察，但一般咸認或與大減稅有關，消息面刺激美道瓊期指在美股盤後電子交易強勁反彈，迄台北時間今上午8：45暫報大漲479點，漲幅逾2.36%。

除道瓊期指強勁反彈外，目前S&P 500、那斯達克100與小型股2000等期指，也分別大漲2.15%、2.84%及1.38%。

據了解，市場傳美國會將端出所謂的第三套救市振興經濟方案，激勵道瓊期指在今上午大反彈，不過，相關牛肉法案究竟為何？還待進一步觀察。

(工商 )