根據蓋洛普（Gallup）最新調查結果，美國民眾對於自己及家族是否會染上新冠肺炎，可能性從2月的36%提升到現在的60%。

上一次調查時間是2月13日，隨著美國確診案例急速增加，民眾對於川普政權的反應及應對能力，信賴程度剩下61%，比2月少了16%。

美國紐約州資深聯邦參議員、民主黨所屬的查克·舒默（ Charles Ellis Chuck Schumer）在當地時間16日提出聲明，除了美國總統川普6日簽署國會通過83億美元（約新台幣2485億元）的緊急支出預算外，考慮提出至少7500億美元（約新台幣22兆8675億元）應對新冠肺炎的對策法案，新預算將包含低所得者的醫療保險等。

美國政府也向民眾喊話，儘量不要參加10人以上的集會或聚餐，並且預測此波疫情可能持續到7月至8月。加州舊金山市長也宣布，從3月17至4月7日開始實施封城命令，地區含括舊金山市，聖克拉拉，聖馬刁，馬林，孔特拉科斯塔和阿拉米達，影響人口超過 670 萬人。

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(中時電子報)