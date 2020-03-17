歡慶渣打LINE官方帳號上線3個月，渣打銀行推出好友獨享快閃優惠，自明（18）日中午12：00起，限時48小時透過渣打LINE官方帳號全新申辦渣打現金回饋御璽卡，符合條件最高可享NT$2,020刷卡金回饋，結合數位平台與超優回饋，貼近新世代消費者的心。

渣打LINE官方帳號自去年底上線以來，好友數不斷持續成長，目前已累積近200萬好友。渣打LINE官方帳號搭載的智能客服「Stacy」，透過大數據與機器學習技術，24小時不中斷即時回覆用戶問題，是提升使用者黏著度的關鍵。

近來受到疫情影響，消費者以數位平台取代實體交易或諮詢的頻率也增加，根據渣打銀行內部分析，今年2月份透過渣打LINE官方帳號與智能客服「Stacy」互動詢問的用戶總對話量較前月相比成長逾230％，而活躍好友數更是前一個月的5倍餘，足見台灣消費者對數位平台的廣泛接受與使用習慣。

渣打銀行進一步觀察，渣打LINE官方帳號中最常被問及的類別，以「最新優惠與服務」、「渣打銀行個人服務」、「信用卡服務」為主，顯示數位平台族群最關心的仍是消費理財相關資訊。為了回饋近200萬渣打LINE官方帳號好友的熱情支持，渣打銀行將於明（18）日中午12：00起至3月20日中午12：00止，限時48小時推出渣打LINE好友獨享優惠，於活動期間內，完成綁定渣打LINE官方帳號並全新申辦渣打現金回饋御璽卡，核卡後30天內累積新增消費達NT$2,020以上，即可獲得2,020元刷卡金回饋。

被網友譽為「必辦神卡」的渣打現金回饋御璽卡不限通路，國內外一般消費均享1.88％現金回饋，渣打LINE官方帳號好友完成綁定後，即可快速查詢信用卡帳單與現金點數，體驗便利即時的數位金融服務。

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