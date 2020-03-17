國民黨立委吳斯懷日前向國防部索取資料被懷疑衛環委員會的委員為何需要國防資料。吳斯懷今天接受廣播節目訪問，強調「如果罵中共可以改善兩岸關係，我一定願意跳出來罵」，但事實不是如此，一時的激情不能解決問題，呼籲大家應冷靜一點看待兩岸議題，「情緒不能解決問題」。

對於日前向國防部調閱軍事資料引發社會議論，吳斯懷表示他坦蕩蕩，「我對中華民國的忠誠不容質疑」，更何況索取的資料都是公開資訊，沒有「密」可言。被問到如果索取的資料被中共知道，吳斯懷強調「這種事沒有如果，我不會洩密」。

針對基進黨立委陳柏惟表示吳斯懷要洗刷大家對他的疑慮，只要清楚向人民表示我們的敵人是中國、是習近平，吳斯懷強調「中國大陸是我們的敵人我講很多次了」，不需要因為某個委員要求就回應，每個委員都有資格監督政府，但他誠懇呼籲各黨派立委，「立委不需要花時間去監督其他立委，這沒有太大意義」。

吳斯懷表示，為誰而戰、為何而戰，他已公開發表過多次看法，「我為捍衛中華民國而戰，粉身碎骨在所不惜，但我絕對不會為台獨而戰」。

(中時 )