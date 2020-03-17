當一個人發生口臭的時候，週圍的親友常會因為不好意思說，使得尷尬情況不斷上演。雖然，口臭看似小問題，但如果不處理的話，長期下來，不但影響人際關係，還可能是身體疾病的警訊，因此，千萬不可輕忽。

根據美國牙醫師協會的調查統計資料顯示，男性比女性更普遍有口臭的情況，因為口臭與不良口腔衛生習慣有很大的關係。台北醫學大學附設醫院口腔外科主治醫師吳家佑表示，造成口臭的原因，並不完全是一般認為的火氣大，其實有80%以上是口腔疾病所造成的，其他非口腔或全身性疾病的原因，則僅占1～2成而已。

1、剛睡醒的口臭：一般早上剛起床的時候，嘴裡的味道通常都會特別不好聞，主要是因為晚上睡著之後，唾液的分泌量與流動量都會大減，使得酸鹼度液體增加，導致口腔細菌的滋生。研究顯示，這時候每1c.c.唾液的細菌數，與10公克糞便的細菌數目是差不多的，而且還充滿許多老廢物質以及揮發性硫化物。

＜對策＞起床後最好立刻漱口，在充滿毒素的唾液吐掉之後再刷牙，刷完牙之後再喝杯溫開水，不但補充水分，也幫助口腔內製造新的乾淨唾液。

2、香菸、喝酒造成異味：有抽菸、喝酒習慣的人，菸品與酒飲的刺激性味道會殘留在口中，造成壞口氣，也容易因此上火，影響腸胃蠕動及肝功能，還會引起咳嗽。

＜對策＞戒菸、戒酒之後，這類口臭會自然消失。

3、食物造成：洋蔥、蒜、醃燻牛肉及其他肉類，由於食物本身容易發酵或有獨特的味道，也容易產生氣體，再加上經過口內唾液當中的細菌融合分解之後，就可能產生難聞的氣味。

＜對策＞吃完這類容易出現口臭的食物時，趕快刷牙或漱口。

4、口乾造成：由於唾液有清潔口腔的功能，因此，如果唾液流動量少的話，口腔內壞死細胞就會聚集在舌頭、牙肉等處，還會開始產生腐敗，加上製造臭味的厭氧菌又喜歡乾燥的酸性環境，因此，口乾的人通常都會有口臭。

＜對策＞多補充水分，可以促進唾液的流動。

5、空腹時口臭：肚子餓的時候，會造成唾液量減少、胃酸分泌增加，這時候若無法保持口腔清潔，就會讓厭氧菌滋生，體內就會消耗掉血液中的葡萄糖，促進脂肪燃燒來產生出更多的葡萄糖。在這個過程中，不少物質會被血液代謝，就會使得嘴巴的氣味變得不好。

＜對策＞餐與餐之間適當的間隔即可，不要餓過頭，早餐一定要吃，可以幫助清潔口腔。

6、藥物副作用：任何會刺激到抗副交感神經的藥物，都容易產生口乾的副作用，包括安非他命、抗憂鬱藥、抗組統胺、化療藥、利尿劑、止痛藥等。

＜對策＞多補充水分，可以促進唾液的流動。

如果發現自己有口臭問題，如果是在辦公室、學校，不妨趕快到廁所用綠茶或紅茶等茶類飲品漱口救急，因為綠茶中的兒茶素及紅茶裡的茶黃素，都具有抗菌、抗發炎的作用，有助於去除臭味。

如果手邊找得到牙刷，搭配牙膏使用效果更好；不方便刷牙的話，也可以到美妝店買個清新口味的口香糖、漱口水來使用，多喝點水，也能暫時改善口臭的窘境。

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(中時電子報)