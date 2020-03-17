新冠肺炎疫情延燒，不少學生被居家檢疫或隔離，他們可能無法參加技能檢定或升學考試。勞動部表示，全國高職在校生工業丙級檢定的學科筆試，考慮在4月底前加辦一場。教育部則說，四技二專統測及國中會考，會在考前兩周，公布對檢疫或隔離學生的協助辦法。

國民黨立委林奕華與全國高級中等學校教育產業工會今天共同召開「考試不能停！防疫不能緩！教育部應提出隔離試場計畫」記者會，呼籲教育部及勞動部等單位，因應新冠肺炎對相關升學考試的影響，成立隔離試場，以降低衝擊。

全中教秘書長許麗吉表示，勞動部4月12日要辦理全國高職在校生工業類丙級檢定的學科筆試，有3萬名考生報考，但卻規定考生要自戴口罩，而且額溫超過37.5度，就不能進試場，而是請他們離開，然後退費。

許麗吉說，這項丙級檢定的成績，占高職生參加四技二專甄選成績的5％，影響不小。全中教認為，直接讓發燒考生離開，對他們的升學影響太大，應該設置發燒隔離試場，讓發燒考生仍可應試。

全中教理事吳明祥說，3月14日有一個全國科學班考試，300多人參加，對於發燒考生，不是讓他們退費離開，而是設置隔離考場讓他們繼續考。他認為，面對升學，高中生和高職生不應被差別對待，全國高職在校生工業丙級檢定的學科筆試應該設置隔離考場。

勞動部組長邱月雲回應，全國高職在校生工業丙級檢定的學科筆試要設置隔離試場有困難，不過勞動部會和教育部研商，看是否在4月底前再加辦一次考試，讓之前居家檢疫或隔離的考生可以報考，也能趕上四技二專甄選入學。

林奕華表示，四技二專統測在5月2日、3日舉行，有12萬人參加；國中教育會考5月16日、17日舉行，有21萬人參加。她要求教育部，要確保居家檢疫或隔離學生的升學權益。

教育部國教署簡任視察許振興回應，居家檢疫或隔離的學生，若不能參加升學考試，教育部會給予適當協助，相關辦法預計在考前兩周對外公布。

(中時 )