基隆有3名女子在網路散布某社區染疫，分別遭處分1至2萬元。（許家寧翻攝）

基隆有3名女子在網路散布某社區染疫，分別遭處分1至2萬元。（許家寧翻攝）

新冠肺炎境外移入病例遽增，就連零確診的基隆也中鏢，基隆地檢署近日在臉書粉絲團「基隆人」、Line群組「基隆市長照服務人員職業工會」發現有人散播基隆確診病患位於○○社區，循線查到3名女子，趕緊刪文並道歉澄清，獲緩起訴處分。

基隆市11日出現新冠肺炎確診首例，引起市民好奇，翌日就有黃姓婦人（47歲）於臉書「基隆人」透露首例病患「在○○」，立即被警方查IP送辦，接連13日又有楊姓（57歲）及賴姓（26歲）女子於有60人的長照服務員LINE群組散播「○○社區」。

基檢署檢察官指揮警方在發現貼文當天，立即循線約談黃姓、楊姓及賴姓3名女子到案，3人均坦承未經查證即在臉書及LINE群組留言散播不實疫情訊息，並主動刪除貼文並發文澄清，犯後態度良好，檢方諭知向國庫支付1至2萬元緩起訴處分金。

基隆地檢署表示，散播不實疫情已觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」除了破財，3人需同時在臉書基隆人社團、基隆人大小事社團、基隆大小事社團及LINE群組（60人以上）張貼「宣導文」，以自身經歷宣導民眾勿任意轉傳不實訊息。

(中時 )