前年我國駐外大使蘇啟誠自殺案引發軒然大波，前外交部長歐鴻鍊去年接受電台訪問時，更將矛頭直指謝長廷，稱謝長廷不想負責任，指蘇有憂鬱症才會自殺，讓謝長廷極為不滿，為此控告歐鴻鍊，求償名譽損失80萬元，新北地院12日開庭，雙方皆無到場，但歐鴻鍊律師帶著蘇啟誠妻子親筆信，表示這些內容是其它外交官員所說，不是蘇妻個人揣測。

前年燕子颱風侵襲日本，導致關西機場關閉，上千名台灣籍旅客受困，網路上充斥許多內容都在攻擊大阪辦事處，認為其處理不當，當時駐日代表謝長廷說「大阪也不歸我管」，大阪辦事處處長蘇啟誠在10日後輕生，並在遺書留下「不想受到羞辱」，事件[引起社會關注。

去年歐鴻鍊在電台受訪時，稱謝長廷為了卸責，才說蘇啟誠有憂鬱症，對此，謝長廷相當生氣，對歐鴻鍊提出侵害名譽並要求賠償。

新北地院日前開庭，歐鴻鍊委任律師指歐當時曾致電關心蘇妻，蘇妻說外交部有人指謝長廷稱蘇啟誠有憂鬱症，因此他才會在節目上說，且還有蘇妻親筆信，並非隨意揣測攻擊謝長廷，謝長廷委任律師則認為這是真實與否的問題，並不是評論性言論。

(中時 )