補蛇大隊示範抓蛇，黃偉哲在一旁看得很專注。（曹婷婷攝）

台南市政府消防局不再捕蜂捉蛇，專心救災救護！據統計，近年因執行捕蜂捉蛇已造成3名警義消死亡、24名受傷、燒毀4間民宅，消防人員苦不堪言， 台南市是全國六都第2個將「捕蜂捉蛇勤務」實質回歸農業局的直轄市，更是六都第1個提供24小時服務不斷電的，台南市長黃偉哲說，捕蜂捉蛇交給專業事半功倍也減少消防人員損耗及不必要困擾，能更精進專注救災。

台南市每年捕蜂勤務量約3400件、捕蛇勤務量約4500件，捕蜂已於2018年4月開始委外，捉蛇於3月23日凌晨由農業局外包廠商24小時處理，捕蜂捉蛇工作從此將成為消防人員歷史名詞。未來市民若有捕蜂捉蛇需求可撥打農業局提供捕蜂專業電話(0968-059991)，捉蛇工作則提供捉蛇專業電話(0905-585980)，或透過1999及119協助轉報農業局外包廠商，期待透過多個受理申請管道，避免影響市民權益。

台南市捕蜂委外廠商設置據點有3處，分別有設置專人服務，目前編組20位專業捕蜂人員提供服務，並要求通報後1小時內到場評估。捕蛇委外廠商設置據點有7處，據點分別有專人服務並且有機動組以及臨時編組等三層執行面以達30分鐘內快速服務為原則。

消防局長李明峯說，以往消防機關考量為民服務協助民眾處理相關動物業務，但捕蜂捉蛇業務日益漸增，已排擠消防機關救災救護勤務執行，將捕蜂捉蛇業務回歸農政專業，除了大大避免消防人員因不諳蜂蛇習性受傷外，也能使消防人員更專注於體技能訓練，強化各項戰術戰技觀念，確保市民生命財產安全。

農業局長謝耀清表示，捕蜂捉蛇工作期待能透過多個受理申請的管道，避免影響市民權益，農業局將秉持解決市民問題的精神，持續為民眾服務，民眾只要一通電話即有人給予協助。

(中時 )