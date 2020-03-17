達新開高走高 成為少數逆勢上漲的個案 11:172020/03/17 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達新工業（1315）16日經董事會通過現金減資30％，即每股退還股東現金3元，加上去年度每股擬配發現金股利3.65元，相當於每位股東每股可拿回6.65元。受到此利多的激勵，17日一開盤，股價開高走高，至10時45分，股價來到44.9元，上漲2.55元，漲幅6.02％，成交量1,571張，成為少數逆勢上漲的個案。 (工商 ) #達新 #少數 #逆勢上漲 #個案 #每股 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園醫院推穿戴式手表 監測疑似個案 18:092020/03/13 生活 桃醫推穿戴式手表 監測疑似個案 01:332020/03/14 生活新聞 柯評過度動員 侯要求超前部署 04:102020/03/16 生活新聞 網傳金融壽險業有確診個案為不實訊息 轉傳恐觸法 17:192020/03/16 生活 國內新增8確診個案 均在國外被感染 17:302020/03/16 生活 大陸復產鄉林重點個案 法人預估可賺回1個股本 18:322020/03/16 風格 我危人人 人人畏我 境外個案硬登機 04:092020/03/17 焦點新聞 上市掀減資 達新每股退3元 04:102020/03/17 證券．權證 案59接觸者 57人居家隔離 01:062020/03/17 生活新聞 《台北股市》盤中焦點股：金像電、高端疫苗、達新、鎧勝-KY、信驊 10:172020/03/17 財經 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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