達新工業（1315）16日經董事會通過現金減資30％，即每股退還股東現金3元，加上去年度每股擬配發現金股利3.65元，相當於每位股東每股可拿回6.65元。受到此利多的激勵，17日一開盤，股價開高走高，至10時45分，股價來到44.9元，上漲2.55元，漲幅6.02％，成交量1,571張，成為少數逆勢上漲的個案。

(工商 )