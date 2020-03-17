根據聯合國統計，受到新冠肺炎影響，全球近8億高中以下學子無法上學，這還不計大學以上的停課情況。這個數字幾乎是3天前的一倍。

聯合國教科文組織16日指出，因為新冠肺炎的傳播，無法上學的兒童和青少年人數達到空前水準，截至3月16日，已經有100國宣布或實施了學校停課措施以減緩疫情蔓延。教科文組織正為各國提供包容性遠端學習解決方案等緊急支持。

聯合國教科文組織表示，迄今為止已有85國全國停課，導致從學前到高中階段的7.767億兒童和青少年無法繼續學業。此外，還有15國局部停課，以預防或遏制新冠肺炎疫情。若這些國家也全國停課，無法上學的兒童和青年人數還將增加數億。

全球停課情況急速攀升，短短3天幾乎翻倍。根據3月13日聯合國教科文組織官網數據，全球39個國家地區有4.21億兒童和青少年受疫情影響而停課，當時計入了大學以上學生是6688萬人，學前到高中是3.545億。

(旺報 )