新冠肺炎延燒全球，造成各國嚴重感染與死亡，被形容如同第3次世界大戰，難以預料疫情何時結束，可是，國外一名靈媒早在12年前就神準預言2020年

，全球會爆發致命肺炎，且10年後會再爆發一次。

靈媒布朗（Sylvia Brown）預言2030年會再次爆發一次致命肺炎。（圖／翻攝自Twitter／KimKardashian）

來自美國的名媛家族「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian），日前PO出一名靈媒布朗（Sylvia Brown） 2008年寫的書，書中內容有寫：「大約2020年，全球將爆發一場致命肺炎，它會對肺部及支氣管造成傷害，且任何醫療方法都沒有用。」

這名靈媒還預言︰「這個疾病會突然地結束，但是10年之後會再次爆發」，即2030年會再次爆發一次致命肺炎。

此文一出引起網友驚呼：「瞬間起雞皮疙瘩」，但也有不少人反駁：「靈媒總是能預言這種事，卻從來沒中過一次樂透」、「我也可以預言100件事，然後中一件」、「不要在非常時期散播這種不實謠言」。

(中時電子報)