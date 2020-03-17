監察院擬從今年5月1日起增設「國家人權委員會」，其中爭取擔任委員之一的為勵馨基金會執行長紀惠容，今天正式卸任並把執行長一職並轉任勵馨基金會執行顧問，由副執行長王玥好接任執行長一職。

監察院組織法今年年初公布新增可由公民團體推薦監察委員，而由公民團體推薦的監委為「國家人權委員會」當然委員。

紀惠容加入勵馨基金會已經27年，期間曾參與「兒童及少年性剝削防治條例」制定、推動「反雛妓運動」；也與現代婦女基金會、法官高鳳仙等人推動包括「家庭暴力防治法」、「性侵害犯罪防治法」及「性騷擾防治法」等家暴三法，也參與「人口販運防治法」、「家事事件法」制定，及「遺棄罪」、「少年事件處理法」等修訂。

紀惠容回憶，勵馨從一個信念開始，到目前勵馨財務預算達6.5億、人力達600人，全台有63個據點，到目前每年服務2萬多個個案，也從雛妓到性侵、家暴、青少年懷孕到LGBTQ等領域，「NGO不缺錢」，只要堅持使命，錢就不是最重要的一件事。

紀惠容說，勵馨給了她20多年的養分，為了延續理念，希望可以爭取到國家人權委員去持續爭取人權，她提及，雖然目前CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）已經國內法化，但無論CEDAW或SDGs（聯合國永續發展目標）仍有許多項目未落實。

(中時 )