張奶奶年紀愈來愈大，有時候膝蓋會不舒服，某日她興沖沖的拿著一個瓶罐給媳婦看，用極度誇張的語氣說：「這藥劑是隔壁王奶奶推薦的，很多人因為膝關節退化就去買貴貴的補品，她們很聰明，現在都是吃這罐電台推薦的藥劑來補骨質。」媳婦看了看包裝說：「這樣好嗎？來路不明的藥不太好吧？」張奶奶急忙把罐子搶過來說：「沒關係啦，就算有病吃藥、沒病也可以補身體啊！」

這樣的例子不是危言聳聽，而是真實發生在生活中的個案，藥物濫用始終是罹患腎臟病的隱憂。高雄醫學大學附設醫院內科主治醫師黃尚志表示，台灣人愛吃藥、愛進補、迷信偏方等習性，所造成的尿毒症不在少數，一般民眾到醫院看病，總覺得要打點滴或拿到藥才算「有看到」，其實有些來路不明的藥物，摻雜重金屬或止痛劑等非常傷腎，有時候非得等到腎臟出了問題，才願意面對現實的就醫，這時候往往只能走上長期洗腎一途了。

藥物就像刀的兩面刃，用得好可以治病，使用不慎時，就可能造成傷害。所以，在醫療處置中，常會面臨「兩害相權取其輕」的抉擇，藥物適度且慎重的使用，是必要也是必須的，不必因為過度擔心藥物造成腎臟負擔，而因噎廢食不敢用藥。

黃尚志說，慢性病患者用藥應經過專業醫師評估，醫師方面也必須在用藥的同時，追蹤患者腎功能，雙方配合同時關注的話，就不必擔心用藥傷腎的問題。

另外，問診時總是會有患者，拿著電台推薦或親友傳銷的藥品或是保健食品來諮詢，黃尚志指出，保健食品也可能含有傷腎成分，但更多的是誇大效果，利用民眾認為便宜沒好貨的心理，這類保健食品價格常都開到天價，造成民眾以為買到特效藥；因此，顧腎的第一步，還是小心用藥別亂吃，保健食品也最好經過專業諮詢，重點是要持續關注自己所吃下肚子的東西，是真的藥品，還是營養品。

不過，捍衛腎臟並非只有從腎臟科的檢查做起，黃尚志不斷強調，由於其他病變引起的腎衰竭不容忽視，且早期的腎臟病患者並不在腎臟科，而是普遍存在於各個科別中，所以應該是各醫療照護從事者與各科一起來。

而血糖和血壓控制也絕不能疏忽，殊不知一些三高患者血糖、血壓沒控制好，造成心臟、眼睛、腎臟等受到影響，因此藉由定期健康檢查，透過驗血、驗尿的數值來比對。

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(中時電子報)