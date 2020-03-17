我國在1993年即正式邁入聯合國定義的高齡化社會。但監委江綺雯等人調查指出，檢視整體推展高齡教育政策的起步及後續系統性規劃面向，顯示缺乏國家長期政策完整架構，法制長期也並未整合，相關政策定位及願景均不明確，難以符應我國人口快速變遷速度後邁向超高齡社會之變化。

監委江綺雯、包宗和自動調查樂齡教育相關政策，監察院教育及文化委員會12日審查通過調查報告，促請行政院督同教育部針對相關缺失確實研議改善。

調查報告指出，教育部在2006年發表老人教育政策白皮書，2008年實施主要高齡終身學習計畫，以教育部樂齡學習體系為主，相關措施包括「樂齡中心」、「樂齡大學」、「高齡自主學習團體」等，分別針對高齡不同學習需求者期提供就近而普遍的學習機會。

江綺雯等人表示，教育部規劃雖富相當理想性，但欠缺階段性的策略性發展規劃及國家整體推動架構，且近年政策推展也有停滯之勢，計畫辦理迄今已逾10年，整體國家高齡教育政策的定位及體系尚不明確，整體績效評核、退場機制或永續經營計畫闕如，外界相關批評及建議均不斷湧入，況行政院國家發展委員會已推估我國將於2026年即將迎向超高齡社會，未來高齡教育措施及相關需求恐緩不濟急，亟待行政院儘速盤整檢討並積極督導機關整合辦理。

監委並說，我國已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，依國發會推估，將於2026年邁入超高齡社會，整體老年政策已迫在眉睫；高齡教育係預防老化、活力老化並減緩失智症之預防措施之一，但整體終身教育經費近幾年分別僅編列1至2億餘元不等，資源分配顯有不均，教育部實應統合檢討。

包宗和表示，隨著超高齡社會來臨，政府相關政策如何因應，需要教育部長遠規劃，教育部有國家教育研究院，是最高教育機構，但其功能不彰，自主性、前瞻性研究不足，希望教育部育充分發揮其效能，因應高齡社會才不會手忙腳亂。

監察院,樂齡教育,江綺雯,包宗和

(中時 )