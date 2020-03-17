大陸和印度對製藥行業至關重要，去年，這兩國供應了全球所需原料藥總量的60％，在大陸和印度相繼陷入新冠肺炎疫情危機後，全球製藥業迎來動盪。分析人士指出，若大陸停止向美國出口藥品生產的核心成份，幾個月內美國藥店的貨架就會空空如也。

據《界面新聞》報導，福克斯新聞15日在周末論壇上邀請了美國國會議員Earl L.Buddy Carter討論疫情是如何影響美國藥品供應，Earl L.Buddy Carter表示，由於將藥品生產外包給了大陸及印度，因此美國的製藥業依賴於大陸及印度。

Earl L.Buddy Carter說，目前美國90％的抗生素、布洛芬、氫化可的松和維生素都來自於大陸，事實上自2月27日，美國食品藥品監督管理局（FDA）就已經表示，一種和新冠肺炎有關的藥品供應出現短缺，但一直未公布其具體品種，FDA也表示，有藥企通知存在成品製劑供應短缺的問題，其中20種藥物供應鏈與大陸密切相關。

美國黑斯廷斯中心高級顧問Rosemary Gibson則指出，如果大陸停止向美國出口藥品生產的核心成分，幾個月內，美國藥店的貨架就會空空如也。

同時Earl L.Buddy Carter透露，為了達到激勵藥企返回美國本土的目的，美國國會議員辦公室正在制定相關法律，鼓勵企業將工廠遷回美國。

雖然目前大陸尚未有關於原料藥禁止出口的相關規定，但是作為另個原料藥出口大國印度，由於受原料藥短缺影響已經於3日表示，當日起，對普拿疼、替硝唑、紅黴素、維生素B12、肝素、布洛芬等26種原料藥和成品藥限制出口，而該舉措將會進一步加劇全球解熱鎮痛類原料的供應緊張。

北京鼎臣醫藥管理諮詢管理中心創始人史立臣表示，隨著大陸原料藥企業的復工，供應會逐漸增加，但短時間內受運輸、出口檢疫、企業生產等影響，國外市場短缺藥品恢復供應仍需一段時間。

(旺報 )