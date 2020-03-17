苗栗縣縣定古蹟卓蘭軍民廟，2018年底遭1輛拋錨小貨車「倒退嚕」撞毀，如今修復經費到位，為推動苗栗縣客庄創生環境營造計畫，客家委員會核定補助苗栗縣政府共16件提案，總經費達1億6407萬元，其中卓蘭軍民廟具客屬特色及文資身分獲得認可，也在補助範圍內，目前正進行發包作業。

卓蘭軍民廟又名昭忠廟，興建於1959年，為祭祀湖南軍官兵的陰廟，在41名官兵當中，以劉文斌將軍最高階，也是主神，一旁有象徵化身的神蛾，2014年被縣府指定為縣定古蹟，由昭忠廟管理委員會管理，不料前年12月25日遭1輛小貨車疑似爬坡負重過重，拋錨下滑後撞毀軍民廟。

軍民廟的左側嚴重毀損，除了神蛾損壞外，龍邊的柱子斷裂、正面門額也掉落，縣府啟動緊急搶修計畫，除了由昭忠廟管委會向肇事司機求償，也向客委會提報計畫爭取修復經費，共獲得補助500多萬元，「苗栗縣縣定古蹟軍民廟災損緊急搶修暨整體修復工程案」正進行發包作業中。

文觀局長林彥甫表示，早期漢人因拓墾土地與原住民衝突不斷，光緒年間雙方衝突升高，當時的台灣巡撫劉銘傳派湘軍剿撫，湘軍死傷慘重，在地居民知道有湘軍營區，直到1958年才找到許多屍骨，為感念湘軍保衛鄉里而犧牲，居民把屍骨集結建了昭忠廟，成為當地的宗教景區，每年農曆7月29日舉行年祭，珍貴的文化資產期待能盡速修復。

(中時 )