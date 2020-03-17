三星與悠遊卡共同宣布，Samsung Pay悠遊卡開通，初期支援普通卡、學生卡與1,280元定期票，轉乘規則等同於實體悠遊卡，三星在4月底前將開放19款手機支援Samsung Pay悠遊卡。

台灣三星表示，Samsung Pay是市面上唯一支援磁條式與NFC刷卡機的電子支付，目前已經與全台80%銀行合作，全台30萬台POS機99%都支援Samsung Pay，台灣三星希望Samsung Pay悠遊卡帶動下，能將Samsung Pay使用率提升至70%。

(工商 )