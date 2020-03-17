三星與悠遊卡合作！Samsung Pay今正式開通 11:252020/03/17 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星與悠遊卡共同宣布，Samsung Pay悠遊卡開通，初期支援普通卡、學生卡與1,280元定期票，轉乘規則等同於實體悠遊卡，三星在4月底前將開放19款手機支援Samsung Pay悠遊卡。 台灣三星表示，Samsung Pay是市面上唯一支援磁條式與NFC刷卡機的電子支付，目前已經與全台80%銀行合作，全台30萬台POS機99%都支援Samsung Pay，台灣三星希望Samsung Pay悠遊卡帶動下，能將Samsung Pay使用率提升至70%。 (工商 ) #全台 #三星 #Samsung #悠遊卡 #開通 也許您會感興趣 推薦閱讀 奉獻結合防疫 黑沃免費分享2萬包「有喝有保庇」防疫咖啡 17:532020/03/13 生活 龍巖去年獲利衝五年新高！未來成長動能在兩岸塔墓銷售 17:392020/03/13 財經 非E即F！張益贍鍾愛大奶妹 前幾年就曾迷戀她 23:212020/03/13 社會 江家古厝祭祖 300年來首次中斷 04:102020/03/14 地方新聞 全台去年獲利 14年來新高 04:102020/03/16 證券．權證 鄭成功祭典改線上舉行 內政部呼籲清明掃墓派代表就好 14:152020/03/16 生活 王品創業競賽晉級名單放榜，前5強有他！ 16:062020/03/16 財經 北京開通77輛專車8個列車 送農民工返京復工 22:172020/03/16 兩岸 全台第二資深里長伯賴正雄病逝 里民朋友不捨 20:152020/03/16 生活 「嗶」進捷運！Samsung Pay悠遊卡今起開通 11:162020/03/17 財經 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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