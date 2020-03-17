美女主播張齡予愛吃，日前特別到知名手作甜點教室「Welcome Bake來約會吧！」直播做蛋糕，跟粉絲隔空分享「最暖心手作禮物」，同時也配合她的三立新聞時段，以及主持周日節目《呂讀台灣》收視雙雙告捷，發送限量簽名照的活動，同場還有大學同學的4歲小孩一起體驗，相當溫馨。

未婚的張齡予當起朋友小孩臨時保母，畫面太有母愛，再加上她剛開直播時，貼文沒寫清楚是朋友小孩，只形容是「自己的小情人」，引發粉絲大驚失色，超過七成人在直播時忙著留言確認，「孩子是不是你的？」還有網友直接下評論，「沒想到小孩這麼大了。」、「對人妻沒興趣想退粉。」讓之後才看到留言、來不及解釋的張齡予哭笑不得，只好貼出跟孩子媽媽的合照自清未婚。

張齡予手做甜點。（三立提供）

手做美食當前，張齡予卻只敢吃一口，她自嘲主持《呂讀台灣》外景節目很有榮譽感，電視跟網路的觀眾反應熱烈，卻給自己帶來曬黑變胖的職災，因為跟著節目走遍台灣各個角落，甚至是從來沒去過的馬祖等地，不吃當地美食真的就怕再也吃不到，加上站在呂捷老師旁邊永遠都顯瘦，不小心就吃太多，等回到美女如雲的主播辦公室一比才驚覺不對，甚至被服裝間同事提醒，「你要穿大一號衣服。」

(中時 )