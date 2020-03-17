新北市護理師公會理事長周繡玲（左一）說，希望號召更多醫護人員運用專業知識，共同守護台灣。（許哲瑗攝）

新北護理防疫隊的工作內容包括電話向居家隔離者進行健康關懷、提供防疫衛生教育及照顧資訊、協助疫情調查、發送居家隔離單與防疫手機等。（許哲瑗攝）

新冠疫情持續升溫，新北市廣邀退休醫護人員成立「新北護理防疫隊」，作為社區大規模感染時的備用人力，市長侯友宜今受證感謝20名退休醫護並表示，感謝大家共赴國難，燃燒自己照亮別人，希望20位種子護理師號召更多退休或未在職的護理人員加入，帶領台灣度過危機。

侯友宜表示，他以視同已發生社區感染的最壞打算，超前部署、讓第一線防疫人員全力備戰，如今疫情已在全球大蔓延，新北上週末舉辦大規模演練，模擬大規模社區感染時，新北市有多少能量扛起責任，除了要規劃標準作業模式，更重要的事，輕症與無症狀確診個案收治、急救責任醫院進一步治療，都要超前部署，發現醫護人力絕對不夠。

侯友宜表示，他已跟中央建議「阻絕於境外，管控於境內」，第一波中港澳的攻擊，台灣成功守住了，不能掉以輕心，第二波是全球大蔓延，從中東、歐洲延燒到美國，他一再強調，既然要超前部署，防疫只有過、沒有不及，或許會有人不認同、不諒解，但都要概括承受，盼大家共體時艱。

新北市護理師公會理事長周繡玲說，新北護理防疫隊的工作內容包括電話向居家隔離者進行健康關懷、提供防疫衛生教育及照顧資訊、協助疫情調查、發送居家隔離單與防疫手機等工作。

周繡玲指出，若疫情發展為大規模社區傳播，新北市依中央流行疫情指揮中心指示設立「隔離收治中心」收治輕症病患時，護理防疫隊將進一步協助隔離收治中心的各項護理工作。希望號召更多醫護人員運用專業知識，共同守護台灣。

(中時 )