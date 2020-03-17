NBA出現3名球星確診新冠肺炎，聯盟宣布將賽季延後，因此便有人猜測，假使布魯克林籃網有望傳進季後賽，陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）有望趕在那時傷癒復出。對此，杜蘭特的經紀人也做出回應，駁斥這項傳聞。

杜蘭特於去年6月總冠軍賽受傷，術後預估需一年恢復期，如今美國疾病控制預防中心（CDC）也建議，未來8週不要舉行50人以上的大型活動，也讓球季重啟變得遙遙無期，例行賽也可能推遲到6月中開打，因此有人便猜測，目前暫居東區老七的籃網，屆時若殺進季後賽，杜蘭特是否能復出？

NBA球星的私人訓練師漢倫（DrewHanlen）日前曾PO文寫道：「如果NBA直到6月中才重啟，季後賽將在7月開打，所以你必須做好準備，因為屆時杜蘭特跟厄文（Kyrie Irving）有可能代表籃網出賽。」

對此，杜蘭特的經紀人克萊曼（Rich Kleiman）直接在《ESPN》節目「Golic and Wingo」上駁斥這項消息，他說：「老實說，從我的角度來看，這不是很現實，而且根本沒人提過這件事，感覺這件事不會在本賽季發生。」

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(中時電子報)