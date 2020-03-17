微軟、臉書、推特與Alphabet旗下的谷歌等美國科技公司今天發表聯合聲明說，他們正在合作消除平台上關於疫情的不實訊息。

路透社報導，這些公司也包含領英公司（LinkedIn Corp.）、Reddit與YouTube。聯合聲明說，他們正與全球各地政府的醫療保健機構合作，分享關於武漢肺炎的最新重要資訊。

聯合聲明說：「我們正在協助數以百萬計的民眾掌握疫情，同時一起打擊關於病毒的詐騙與不實資訊，提高我們平台上權威性的內容，並與全球各地政府的醫療保健機構合作，以分享重要的最新資訊。」

美國財經媒體報導，這些科技巨擘與社群網站龍頭說，也歡迎其他公司加入他們的行列。白宮科技政策辦公室今天也表示，「已與不同的美國科技公司與產業協會召開許多會議，未來將會持續開會，成為我們全美疫情對策一部分」。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）與公共衛生機關的數據，美國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例激增，目前累計超過3500起，死亡病例至少74起。

(中央社)