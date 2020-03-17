新冠肺炎肆虐全球，台灣相較各國是守得相對不錯，但這道防線似乎就快被衝破，觀察3天內（14日至16日）增加的17例確診案例，全都是境外移入。對此急診科醫師白永嘉表示，最擔心現在一二級地區的旅遊活動，例如4月初日本櫻花季，是多數台灣人最愛去的。

白永嘉在粉專《急診醫師的眼睛》寫道，大家不要恐慌，但要非常小心，防疫已經不是醫療面能解決的，而是「政策面」，繼醫護人員被禁止出國之後，各縣市陸續宣布各級學校師生禁止出國；不過他直言，雖然這是正確的決定，但還是不夠。

觀察16日新增的8個案例，除了一個學生、一個探親，其他全部都是出去旅遊；白永嘉表示，非學生民眾在這個時候出國旅遊，對於未來防疫能量是非常大的衝擊，三級警示地區當然不用說，很多地方也已經不能飛去，「我最擔心現在一二級地區的旅遊活動，例如四月初日本櫻花季。」

白永嘉說，「我們都知道國外的防疫不如台灣確實，確診的人數我覺得應該不只如此，除了日本，還有美國，就算醫護人員和老師學生都禁止出國，我們也應付不了大量旅遊回來的旅客，昨天我還看到有人說『出國旅行是他們的人權』，這是全體醫療人員和民眾們最憂心的。」

白永嘉認為，所以別只說「非必要勿出國」，也不要用譴責的方式，譴責即將出國旅遊的人，而是用「最強力的規定」規定禁止出國 「旅遊」，直到全世界疫情趨於和緩。

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(中時電子報)