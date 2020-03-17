永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，分析108年台北市總價4,000萬以上及新北市總價2,000萬以上中高總價住宅價量變化，並與107年比較，雙北市皆呈現量縮價穩的格局。永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，近幾年房市買盤以自住為主力，中高總價的產品交易量欲大不易，尤其以較難入手的台北市最為明顯。除此之外，108年受到中美貿易戰影響，台商回流、經濟成長等利多消息頻傳，屋主對於房市的信心逐漸增強，價格也更加強硬，在買方不願意追價購買的情況下，交易量下滑並不意外。不過，在交易量下滑的同時，價格維持在平盤整理的格局，並無太大的起伏。

將台北市各行政區中高總價住宅依照交易量排名，交易量最多的為中山區，其次是大安區，第三名則為內湖區。謝志傑說明，中山區近年來都是台北市交易量較大的行政區，且中山區又位於台北市的蛋黃區，在平均單價較高且產品齊全的情況下，中高總價的產品也相對較多。交易量排名第二的大安區同樣位於台北市精華區，謝志傑表示，大安區是台北市的燙金門牌，中高總價住宅平均單價突破百萬大關。交易量排名第三的內湖區，雖位於台北市的蛋白區，但已連續兩年居北市買賣移轉棟數之首，房市熱絡程度可想而知。

新北市各行政區中高總價住宅依照交易量排名，新莊區以621件奪冠，而第二名的新店區與第三名的板橋區則相差不多，分別為559件及550件。謝志傑表示，新莊區中高總價住宅大多集中在副都心及頭前重劃區中，在屋齡較新且環狀線通車的優勢下，平均單價約在41.8萬左右，部分大三房物件就可能達到中高總價的門檻，在生活機能逐步完善的狀況下，也受到不少換屋、置產族群青睞，第一名的寶座實至名歸。

謝志傑表示，雖然108年有房市穩定復甦且有台商回流等利多加持，但中高總價住宅交易量減少，顯示買賣方價格認知差距仍大，無法取得共識，讓交易量走低，而近期受到疫情影響，主計處下修國內GDP成長率，在經濟前景堪憂的情況下，房價恐有修正的疑慮。

(時報資訊)