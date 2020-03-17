日本官房長官菅義偉針對17日凌晨7大工業國集團（G7）領袖視訊會議的內容表示，各國領袖並沒有提出東京奧運應該延期的意見，日本政府仍將依照預定，如期舉辦。日本奧運大臣橋本聖子也重申，東奧不會延期，也不會縮小規模。

日本首相安倍晉三17日凌晨在7大工業國集團（G7）領袖視訊會議後強調，「各國領袖支持東京奧運以完整的形式舉辦，以作為人類戰勝新冠肺炎（COVID-19）的證明。」

菅義偉17日上午在內閣會議後的記者會上表示，「日本政府為依照預定如期舉辦東京奧運，將與國際奧運委員會（IOC）以及東奧組織委員會、東京都緊密合作，著實地推動準備。」

橋本17日在記者會上針對「（安倍的發言）是不是指東京奧運仍然照原來預定的日程，並非無觀眾地舉辦？」之提問表示，「正是如此」、「將依原本的預定，好好地為順利召開而準備，將努力讓IOC確信並決定如期舉辦東京奧運。參賽的選手因為各種的報導而有所躊躇，我們也將好好努力，消除這些疑慮。」

受到新冠肺炎疫情的影響，負責接待海外國家代表隊到日本事前訓練的接待城市已開始接到各國取消行程的通知。對此橋本表示，「接待城市的自治體應該感到很遺憾吧。日本政府將提供接待城市可順利接待外國代表隊的各種支援。」

(中時電子報)