隨著新冠肺炎疫情持續於全球蔓延，多數民眾選擇盡量待在家裡避免外出至公眾場所或參與群聚活動，數位金融線上服務之需求量大增。台新金(2887)旗下台新證券總經理林(南犬)群表示，為滿足民眾於線上快速開立證券帳戶的需要，該公司特別與台新銀行攜手合作推出證券線上進階開戶服務，民眾完成開立台新網路銀行帳戶或Richart數位銀行帳戶後，即可至台新證券官網線上申請開立證券帳戶，可免臨櫃或視訊即能完成身分驗證，完成驗證後的當日就能收到以電子郵件寄送的電子密碼函，大幅節省過往需費時2-3天等待紙本密碼函的寶貴時間，而且最快開戶隔天即可進行證券下單交易。

不只是提供更全面的線上證券開戶服務，台新證券總經理林(南犬)群指出，因應3月下旬即將上路的逐筆交易制度，台新證券致力提供民眾最有競爭力的交易環境，將與三竹資訊合作於近期內推出行動版「證期權閃電下單」服務，僅需簡單的2個步驟就能快速下單，讓民眾在逐筆新制下搶得交易先機。

針對習慣使用Mac電腦的民眾，台新證券已開始支援Mac系統憑證元件，民眾只要登入台新證券官網的憑證中心，在安裝Mac ServiSign元件後，不用特別設定就能輕鬆完成憑證作業、下單交易以及執行各項線上服務，凡是支援Safari及Chrome的瀏覽器均可使用。此外，台新證券行動下單APP「PhoneEZ」也同步推出兩大新功能，第一是整合主動回報視窗，將委託回報及成交回報整合在同一視窗內，方更民眾切換查看；第二是新增回報通知小圓點功能，可提供主動回報通知，並設有縮小按鈕，讓畫面呈現更為簡潔。

台新證券除了不斷在數位服務上推陳出新，也積極鼓勵年輕人參與證券市場投資，繼去年偕日商Finatext推出社群投資APP- Necoin獲得廣大迴響後，今年再與LINE平台上最大的金融社群國家隊「最懂年輕人的微股力」合作，讓民眾可在微股力上直接開啟台新證券行動下單APP，讓證券電子下單更便利、也更即時。林(南犬)群強調，台新證券冀望透過與國內外優秀新創公司合作，鼓勵年輕人多多探索投資領域，構建多元的投資生態圈。

(時報資訊)