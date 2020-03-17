亞馬遜公司周一宣布將在美國招聘10萬名倉儲與物流員工，以應付網購訂單激增的情況。受新型肺炎疫情爆發影響，美國許多消費者改在網路訂購生活所需。周一亞馬遜公司股價收跌5.37%，為1689.15美元，表現相對抗跌。

對隔離措施與商品短缺的恐慌引爆美國的搶購囤積潮，零售商爭相補充食品和衛生用品庫存，並為店內工作或配送服務聘請人手。

亞馬遜及美國連鎖超市業者艾伯森（Albertsons）、克羅格（Kroger）與雷利超市（Raley's）一直在招聘新員工，以補足繁忙部門及線上訂單出貨的人力需求，並轉向受疫情重創的餐旅娛樂業找人。

亞馬遜在官網上表示：亞馬遜希望讓這些人知道，我們歡迎他們加入我們的團隊，直到一切恢復正常，他們能重返過去工作崗位。為了吸引新員工，亞馬遜宣布直到4月，美國與加拿大的最低時薪提高2美元，至15美元，預計為北美與歐洲時薪員工加薪，將額外支出3.5億美元。

(時報資訊)