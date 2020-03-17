新冠肺炎疫情蔓延全球，好萊塢確診病例不斷新增！影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)5天前在IG貼文，人在澳洲拍新戲的他，跟老婆麗塔威爾森(Rita Wilson)確診感染新冠肺炎，帶著發燒並疲憊的病體安撫著粉絲，讓外界相當擔心，好消息是，兩人目前已出院，準備進行抗疫下一步。

湯姆漢克斯夫妻成為好萊塢新冠肺炎確診首例，無疑為歐美民眾緊繃的精神再添壓力，所幸他的經紀人今告知CNN、《時人雜誌》等各大媒體，表示湯姆漢克斯跟老婆已經從澳洲昆士蘭州(Queensland)海岸大學醫院出院，下一步非返家，而是在澳洲當地租屋處，繼續隔離。

而期間，湯姆漢克斯也一直在IG上更新近況報平安，他跟麗塔入院後，看起來精神還不錯，並表示感謝醫護人員的照顧，而兩人有好好隔離，避免傳染給他人，強調畢竟新冠肺炎發生在他人身上「可能導致嚴重的病況」，而出院後的漢克斯夫婦接受專家的醫囑建議，留在澳洲當地隔離，據澳洲廣播公司今天(3/17)的報導，新片《貓王》劇組人員還沒重新開工，目前影片拍攝仍是暫停的狀態。

(中時電子報)