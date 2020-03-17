新冠肺炎疫情延燒，境外移入個案近日暴增，新北市長侯友宜17日在新北環狀線形象廣告發布會後指出，「全世界都在鎖國，我們不要隨隨便便把疫情帶回來」，有可能今天是一級警示，明天會變成三級，呼籲這段時間沒有必要不要出國，不是只有學生，所有市民非必要不要出國。

侯友宜指出，防疫只有過，沒有不及，現階段防疫策略是要「阻絕於境外、管控於境內」，對最容易群聚的校園，更是要嚴格標準來看。

侯友宜說，擋住了第一波的中港澳攻擊，能不能擋住第二波全球化攻擊，是現在最大的考驗，大家要互相包容體諒，昨天一下子暴增8個，若擴散出去是會呈現倍數成長，必須要堵住國門這關，國門賭不住，再怎麼管控是效果有限的。

侯友宜說，沒有必要就不要出國，不管是疫情二級、三級，要有作戰觀念，「不要出去就沒事嘛」，去疫情高張國家趴趴走，不管是列為一級、二級，很有可能就變三級，他給國人呼籲，也給新北市民呼籲，盡量要求自己非必要不要出國，阻絕於境外才是最重要的。

(中時 )