高雄市長韓國瑜聘前衛生署長楊志良擔任高市府防疫總顧問。（林宏聰攝）

為了防疫，中央下令高中以下師生禁止出國，引發各界爭論，前衛生署長楊志良17日南下高雄市政府演講時，直言此舉「根本違憲」，楊志良說，他對傳染病防制法非常了解，針對法定傳染病，可強制治療、可徵用防疫物資、動員醫事人員，「但沒說能限制民眾自由」。

高雄市長韓國瑜聘楊志良擔任高市府防疫總顧問，17日市政會議上，特別安排楊志良發表專題演說，主題訂為「從公衛談政府與國人對防疫應有的思維與作為」，從生理、臨床、流行病學角度剖析新冠肺炎疫情，提供市府防疫策略參考。

韓國瑜盛讚楊志良是「專家中的專家、權威中的權威」，希望楊的演講能為高市府防疫工作，再開一盞明燈，幫助防疫作為往更正確方向走。

「蘇貞昌行政院長說，高中以下師生不能出國，這個根本違憲啊，限制民眾遷徙自由！」楊志良開場白，就是痛批中央政府防疫政策，他說，腸病毒之後設立疾病管制局，當年他奉詹啟賢之命，和每個立委溝通，所以對傳染病防治法內容非常熟悉。

他表示，得了盲腸炎若不想治療，當然可以，但在傳染病防治法規範下，衛生主管機關可決定哪個疾病是法定傳染病，可強制治療或限制隔離，可以徵用所有防疫物資，可以動員醫事人員，但是沒說能夠限制民眾自由，所以他認為目前中央對師生祭出的禁出國令，已明顯違憲。

蘇貞昌上午受訪強調，禁止師生出國是基於傳染病防治法第7條及紓困特別條例第7條，楊志良直言「這是過度擴大解釋」，法律與縣府抵觸者無效，健康的人民為什麼不能出國？要去澳洲、南非也不行嗎？他認為，若政府軟性建議這時最好少出國，相信很多民眾會遵從，「我真的不懂耶，你告訴我法律哪一條說非法定傳染病的病人、接觸者不能出國？」

媒體提問，若禁止師生出國違憲，楊志良是否也不贊成禁止公務員出國？他表示，公務員有特殊的法定規範，必須服從長官命令，與一般民眾狀況不同。

針對楊志良的發言，高市新聞局長鄭照新表示，這場專題演講針對防疫進行意見交換，楊前署長許多獨到的觀點，有些跟市府一致，有些也不一樣，在最後的問答時間，部分局處首長也提出許多防疫上的疑惑與楊志良交流，甚至出現辯論，如此多元觀點的表達對於市府面對未知型態的病毒很有幫助。

鄭照新強調，以地方政府立場，各種狀況都尊重中央疫情指揮中心的措施，高市府非常感謝中央展現的決斷力，會全力配合推動相關措施，地方有任何最新情況，也會隨時跟中央報備，希望能夠創造最有力的防疫推行模式。

(中時 )