組發會由前屏東市長葉壽山出任。（圖／黃福其攝）

國民黨人事佈局各界關注，黨主席江啟臣今早已拍板，下午將公布首波人事，將暫不設副主席，中央委員連勝文將不進入黨務系統；祕書長由前新北市黨部主委李乾龍接任，至於副祕書長擬由前立委李彥秀、柯志恩、顏寬恆及台南市議員謝龍介4位青壯派民代出任，再加上一位學者，共計5位襄助黨務及推動改革。

一級主管方面，代理文傳會文委王育敏，行管會主委邱大展也將留任，組發會由前屏東市長葉壽山出任。

據指出，江啟臣如此佈局人事，兼顧經驗傳承、改革創新，符合他期許國民黨「世代共融」、「世代銜接」，也朝向他自許扮演「承先啟後」、帶領國民黨重設計的方向推展。

據悉，江啟程當選黨主席後，即由台中紅派大老、前總統府祕書長廖了以致電李乾龍「以後多幫忙」，李打算退休，並未應允，且在12 日至14日安排黨工們前往宜花東三天二夜慰勞之旅。

14日當天在宜蘭最後一天行程，江啟臣由廖了以陪同，趕到宜蘭與李乾龍深談，請李接任黨秘書長，李應允進一步思考。在昨天與多位重量人士面談或電話徵詢意見後，今早回復江啟臣，正式拍板接任。

而外界關注的「11人決策平台」，除了黨主席、祕書長、立院黨團總召及書記長之外，縣市長及議長代表傳出打算邀新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜3位直轄市長，以及兼具中常委、縣市正副議長聯誼會長身分的新北市議長蔣根煌，再加上首都所在的台北市議長陳錦祥。不過5人是否都參與決策平台，涉及部分個別因素，猶有變數。

江啟臣本月9日就任主席後，黨務人事未定，廣受黨內外矚目。據指出，江主要考量要在一年多的任期內推動諸多改革，人事布局的關鍵不在位置怎麼安排，而在於能否真正發揮功能；最終在考量功能性、平衡性等因素下，決定暫不設副主席。

據指出，因人事未定，尤其祕書長懸缺，中央黨部已積了不少公文未批，加上中常會也關切人事何時定案，昨已安排兩位機要進駐主席辦公室的江啟臣，今天將敲定第一波人事，並提報明天中常會，最重要的祕書長人選可望底定。

在祕書長底定後，因台北、新北市及宜蘭縣黨部主委已請辭，尤其台北市黨部除兩位專職黨工之外，其餘黨工從昨天開始放「有薪假」至本月底，6個區黨部已暫時關門打烊；縣市黨部主委、地方組織調整將是下一步要快速處理的重點。

(中時 )