美國律師摩爾近日代表委託人向聯邦法院提出集體訴訟，指中國大陸當局為了自身經濟利益，「抱持鴕鳥心態」，而引發全球性的新冠肺炎疫情。

佛羅里達州波卡雷市的柏曼法律事務所（Berman Law Group）律師摩爾（Matthew Moore），在12日向佛州南區聯邦地區法院提出集體訴訟。

本案訴訟，原告人佛州4名居民及波卡雷頓1家棒球選手訓練中心。被告除了中國大陸，也點名中國大陸各個衛生及緊急部門、湖北省政府及疫情爆發地武漢市政府。

訴狀指出，中國大陸未能及時通報及遏止新冠肺炎，也未能迅速確切知道感染病患數字，指責根本就是把武漢市鄰近區域變成「相當龐大的病毒培養皿」，導致全球疫情擴大。

訴狀指控，中國大陸這種「從事超危險活動」，已構成過失行為，造成民眾精神痛苦及干擾，應負有重大職責。

摩爾表示，原告中沒有人感染新冠病毒，但他預估下周將增添更多受到更多實質傷害的被告。他宣布這件訴訟新聞稿說道，中國大陸官員在一月初就已知道新冠肺炎會人傳人，在這之後許多感染患者死亡案例出現。

訴訟內容也提及有關新冠肺炎失控的一項理論，涉及武漢一座中國大陸政府營運的生物武器實驗室，因管制鬆懈，或是有研究員在市場販賣實驗用動物，而導致病毒流出。

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(中時電子報)