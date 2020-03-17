美國總統川普16日表示，美國新冠肺炎疫情恐怕要到8月才能受到控制。此外，他也鬆口，考慮封鎖部分疫情「熱區」。

美國總統川普昨（16）日表示，美國新冠肺炎疫情恐怕要到8月才能受到控制。此外，外界關注美國會否像其他國家一樣實施「鎖國」措施，以控制病毒傳播，川普昨也首度鬆口，考慮封鎖部分疫情「熱區」。

綜合美媒CNBC、美國之音報導，美國總統川普昨日在白宮表示，美國新冠肺炎疫情，最早恐怕要到7月、甚至是8月才會獲得控制。

美國「國家過敏與傳染病研究院」（NIAID）主任佛奇（Anthony S. Fauci）也指出，恐怕要到夏天，美國人的生活才會恢復正常。

針對外界關注美國會否如其他國家實施鎖國政策，川普昨日表示，政府正在考慮封鎖「部分地區」或「熱點」，不過他仍堅持不對美國全境實施封鎖，他強調目前並沒有考慮這個選項。

川普昨日也在記者會上發布一份疫情行動指南，這份名為《總統的美國冠狀病毒指南：15天來減緩傳播》（The President’s Coronavirus Guidelines for America: 15 days to slow the spread）的指南要求美國人保持社交距離，建議民眾未來15天內避免10人以上的聚會，避免到酒吧、餐館及美食廣場等地方用餐，並儘量避免旅行、購物等行程。指南也建議，出現社區傳染的各州關閉酒吧、餐廳及其他公共場所。

他說，每個人都可以在阻止病毒傳播方面發揮關鍵作用，如果每個人都做出改變，或者做出重大犧牲，「我們將作為一個國家團結起來，我們將戰勝病毒。」

全美至今已有超過4,200例新冠肺炎確診病例，至少74人死亡。

(中時電子報)