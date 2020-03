美國總統川普16日表示,美國新冠肺炎疫情恐怕要到8月才能受到控制。此外,他也鬆口,考慮封鎖部分疫情「熱區」。

美國總統川普昨(16)日表示,美國新冠肺炎疫情恐怕要到8月才能受到控制。此外,外界關注美國會否像其他國家一樣實施「鎖國」措施,以控制病毒傳播,川普昨也首度鬆口,考慮封鎖部分疫情「熱區」。

綜合美媒CNBC、美國之音報導,美國總統川普昨日在白宮表示,美國新冠肺炎疫情,最早恐怕要到7月、甚至是8月才會獲得控制。

美國「國家過敏與傳染病研究院」(NIAID)主任佛奇(Anthony S. Fauci)也指出,恐怕要到夏天,美國人的生活才會恢復正常。

針對外界關注美國會否如其他國家實施鎖國政策,川普昨日表示,政府正在考慮封鎖「部分地區」或「熱點」,不過他仍堅持不對美國全境實施封鎖,他強調目前並沒有考慮這個選項。

川普昨日也在記者會上發布一份疫情行動指南,這份名為《總統的美國冠狀病毒指南:15天來減緩傳播》(The President’s Coronavirus Guidelines for America: 15 days to slow the spread)的指南要求美國人保持社交距離,建議民眾未來15天內避免10人以上的聚會,避免到酒吧、餐館及美食廣場等地方用餐,並儘量避免旅行、購物等行程。指南也建議,出現社區傳染的各州關閉酒吧、餐廳及其他公共場所。

他說,每個人都可以在阻止病毒傳播方面發揮關鍵作用,如果每個人都做出改變,或者做出重大犧牲,「我們將作為一個國家團結起來,我們將戰勝病毒。」

全美至今已有超過4,200例新冠肺炎確診病例,至少74人死亡。

(中時電子報)