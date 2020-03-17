因應全球新冠肺炎疫情大爆發，繼禁止醫護人員出國後，政府再對高中以下師生祭出國禁令，行政院長蘇貞昌表示是根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條祭出的，但遭質疑法源依據是否足夠。對此時代力量立委邱顯智今日表示，將盡速提案修改該條條文，完善法源。

邱顯智在召開記者會後接受媒體詢問時指出，早在先前立法院黨團協商時他已提過，大法官釋字已講過限制人民遷徙或人身自由都要有嚴格法律規範，若要用特別條例第7條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」做法源依據，該條規範不明確，授權明確性或法律明確性有疑慮，這樣受規範人無法理解，所以應由行政院定比較具體的法規命令並送立法院審查。災害防救法第5條也規定，中央政府為達災害防救之目的，採取之必要措施要送立法院報告。

時代力量立委陳椒華則表示，如今確實不適合在疫情嚴峻時出國，但法律規範不完備，時代力量之前已提出建議，執政黨要趕快配合建議執行。此外很多出國回來的人可能不想被隔離，還散布在人群中，執政黨一定要透過修法管制可能的災難。

(中時 )