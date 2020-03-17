新冠肺炎疫情持續延燒，全球瘋搶物資，一名男子日前一口氣花了3、40萬，搶購上萬瓶乾洗手以及抗菌濕紙巾等防疫用品，原本打算在拍賣網轉賣，不料被檢舉後全數下架，甚至還接到死亡威脅。

新冠肺炎疫情爆發後，防疫相關用品超搶手，不少業者都想趁機撈一筆。根據外媒《TODAY》報導，美國田納西州一名男子麥特，日前不遠千里，花了台幣3、40萬元，特地從各州搜刮乾洗手、抗菌濕紙巾等用品，再放到亞馬遜拍賣網，甚至以每瓶乾洗手2000元台幣的高價，打算大賺災難財，結果隔天就檢舉下架，最後錢沒賺到，1.7萬瓶的乾洗手也無處可銷。

麥特的惡劣行徑相繼被亞馬遜等電商平台警告，事件曝光後更引起眾怒，不但被大批網友攻擊，還接到謾罵的電話及電子郵件，甚至有人威脅「將殺了你、你的老婆和你的兒子」。不過麥特表示，他只是想解決市場效率低落的問題，否認哄抬價格，將透過管道捐出所有防疫物資。

(中時電子報)