受新冠肺炎影響，國人出國返國後28天才會可捐血，加上民眾不願出門，造成台灣各地血量庫存拉起警報，立委何欣純與台中市欣欣工商促進會21日將在太平區太平國小舉行捐血活動，號召民眾出門捐血，更準備目前防疫相當夯的不透光容器噴瓶等贈品，盼民眾捐血不要停。

高呼「防疫很重要，捐血不要停」十多位欣欣工商促進會成員，在理事長黃存忠帶領下齊集立委何欣純太平服務處，何欣純指出，從台中捐血中心資料看來，目前許多血型存量皆為約剩6天的偏低情況，不到安全存量的8天，若發生緊急重大事件，將難以支應大量血液需求。

黃存忠表示，為了協助紓解及減緩這次的血荒情形，在考量疫情的發展情況以及籌備和綜合規劃許久後，會員們決定在21日於太平國小舉行捐血活動，目標是200袋、每袋250CC，屆時也將會準備好吃的乾拌麵和實用的防疫噴嘴容器，來贈送給挽袖捐血救人的熱心民眾。

黃存忠也表示，考量民眾避免群聚，當日請民眾罩口罩來捐血，如排隊人潮擁擠會在現場排椅子，拉大民眾間隔距離。

(中時 )